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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 14:32 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 14:32

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın yaşadığı evin duvarını kepçe yıktı! O esnada evde olan Çağla Taşdelen adeta şoke oldu!

Şişli’de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

Evdeki kadın şoke oldu, duvar yeniden örüldü
Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

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