Ziraat Türkiye Kupası Kastamonuspor - 24 Erzincanspor maçında sahaya davetsiz misafir girdi 30.10.2019 13:58

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde İstiklal marşı okunurken sahaya davetsiz bir misafir girdi. İstiklal Marşı okuyan futbolcuların yanına kadar giden kedi renkli görüntülere neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor'un karşı karşıya geldiği maç öncesindeki seromoni sırasında ilginç bir olay yaşandı. Sahaya giren kedi büyük bir şaşkınlık yarattı.

İşte o anlar.