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Zeytinburnu’nda taziye yerinde cinayet

13 Kasım 2018, Salı

Zeytinburnu’nda kalp hastalığından dolayı hayatını kaybeden M.S.Ö’nün taziyesine gelen katil zanlısı N.D. ilk önce tokalaştığı Ş.B.’yi daha sonra başına ateş ederek öldürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan katil zanlısını metrobüs durağında yakalayarak gözaltına aldı.


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