Yunanistan'daki seçimlerde Çipras'ı malup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in 1990-1993 yılları arasında başbakanlık yapan babası Konstantinos Miçotakis 1967 yılındaki darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.
Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı! Babasını darbeden...08.07.2019 15:45
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