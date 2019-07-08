Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis'in babasıyla ilgili flaş Türkiye detayı! Babasını darbeden... 08.07.2019 15:45

Yunanistan'daki seçimlerde Çipras'ı malup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in 1990-1993 yılları arasında başbakanlık yapan babası Konstantinos Miçotakis 1967 yılındaki darbe sonrası Türkiye'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.