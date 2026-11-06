Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 17:14

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci dönemine başlarken Dirk Kuyt'ın durumunun kulüp tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağını söyledi. Belözoğlu, teknik ekibinin 12-13 kişiden oluşacağını ve ekipte deneyimli isimlerin yer alacağını belirtti.

Yeni oyun planını da anlatan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin önde baskı yapan, topa sahip olan ve tutkulu bir oyun ortaya koymasını istediğini söyledi. Uzun vadede ulusal ve uluslararası başarılar hedeflediğini belirten tecrübeli teknik adam, "10-15 tane kupa kazanıp" görevi 100. teknik direktöre devretmek istediğini ifade etti.