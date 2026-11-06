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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu resmen göreve başladı! İmza töreninde Dirk Kuyt ve şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu resmen göreve başladı! İmza töreninde Dirk Kuyt ve şampiyonluk mesajı

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Belözoğlu, teknik ekibinden Dirk Kuyt'ın durumuna, oyun planından hedeflerine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci dönemine başlarken Dirk Kuyt'ın durumunun kulüp tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağını söyledi. Belözoğlu, teknik ekibinin 12-13 kişiden oluşacağını ve ekipte deneyimli isimlerin yer alacağını belirtti.

Yeni oyun planını da anlatan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin önde baskı yapan, topa sahip olan ve tutkulu bir oyun ortaya koymasını istediğini söyledi. Uzun vadede ulusal ve uluslararası başarılar hedeflediğini belirten tecrübeli teknik adam, "10-15 tane kupa kazanıp" görevi 100. teknik direktöre devretmek istediğini ifade etti.

Fenerbahçede Emre Belözoğlu dönemi başladı! Dirk Kuyt ekipte olacak mı? İmza töreninde açıkladı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Dirk Kuyt ekipte olacak mı? İmza töreninde açıkladı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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