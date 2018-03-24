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Yerli Bilzerian Taha Özer'e şok baskın

23 Mart 2018, Cuma

Sosyal medyada "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer, hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alındı.

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