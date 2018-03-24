Yerli Bilzerian Taha Özer'e şok baskın

Sosyal medyada "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer, hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alındı.
Yerli Bilzerian Taha Özer'e şok baskın23 Mart 2018, Cuma
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