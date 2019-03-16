Yeni Zelanda'da terör kurbanları anılıyor! Duygulandıran mesaj 16.03.2019 17:49

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırılarının ardından yüzlerce kişi, hayatını kaybedenler için camilerin yakınlarında anma etkinlikleri düzenledi. Bölgede yaşayan on binlerce kişi saldırının gerçekleştiği yere giderek birbirinden çarpıcı mesajlar bırakıyor. İçlerinde birtanesi var ki gören herkesi duygulandırdı. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.