Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yakıt tankerinde yangın! Tankerden alevler böyle yükseldi

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yakıt tankerinde yangın! Tankerden alevler böyle yükseldi13.07.2019 13:28
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