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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yakıt tankerinde yangın! Tankerden alevler böyle yükseldi

13.07.2019 13:28

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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