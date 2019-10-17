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Yanan tırın şoka giren sürücüsü dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı

17.10.2019 00:47

Bolu’da dorsesinde yangın çıkan tır nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı. Şoka giren tır sürücüsü, ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı. Polis ekipleri ve çevredekilerin uyarısı üzerine Özhan, dorseden indirildi.


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