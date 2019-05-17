Haberler Web TV Van'da uyuşturucu operasyonunda "soğan" detayı

Van'da uyuşturucu operasyonunda "soğan" detayı

17.05.2019 10:51

Van'da operasyon yapan emniyet güçleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş şekilde taşınan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Eroini gizlemek için üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları