Van'da uyuşturucu operasyonunda "soğan" detayı 17.05.2019 10:51

Van'da operasyon yapan emniyet güçleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş şekilde taşınan 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Eroini gizlemek için üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.