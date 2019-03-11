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Ünlü şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi (İsmet Özel kimdir?)

11.03.2019 16:56

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şair İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. "Yaşayan en büyük Türk şairi" olarak bilinen İsmet Özel İstiklal Marşı Derneğinin de kurucu başkanı...


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