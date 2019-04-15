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UNICEF ile Lübnan'a giden Dua Lipa gençlerle halay çekti

15.04.2019 23:57

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa geçen yıl sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla halay çektiği bir video paylaşmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı yine bir halay videosu ile gündem oldu. UNICEF ile Lübnan'a giden Lipa, burada mülteci kamplarını ziyaret etti. Ünlü şarkıcı çocuklarla keyifli vakit geçirirken, gençlerle de halay çekmekten geri kalmadı. Lipa'nın halay videosu Türk hayranları tarafından sempati ile karşılandı.


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