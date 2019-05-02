Tütün ürünleri ve cep telefonlarında uygulanacak ÖTV yeniden belirlendi 02.05.2019 18:00

Aralarında sigaranın da bulunduğu bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira olarak belirlendi. ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu. Hurda teşviki kapsamında ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.