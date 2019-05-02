Aralarında sigaranın da bulunduğu bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira olarak belirlendi. ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu. Hurda teşviki kapsamında ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.
Tütün ürünleri ve cep telefonlarında uygulanacak ÖTV yeniden belirlendi02.05.2019 18:00
- ‘Çocuğa cinsel istismar’ı öven Çolpan Işın Taner gözaltına alındı
- Tütün ürünleri ve cep telefonlarında uygulanacak ÖTV yeniden belirlendi
- Müge Anlı canlı yayınında şok detay! Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? 2 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
- Son dakika: Yeni Zelanda’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti
- Son dakika: PFDK, Volkan Demirel' 3 maç ceza verdi
- Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu
- Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği açıldı
- Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü (Video)
- Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...
- Kayseri'de özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.