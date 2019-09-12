Türkiye ile ortak devriye atan ABD'den PKK'lı teröristlere komando eğitimi! İşte o görüntüler (Video) 12.09.2019 09:42

Türkiye ile ortak devriyede bulunan ABD'nin PKK ile de devreiye attığı ortaya çıktı. Dün iki ABD’li komutan Şanlıurfa’da temas yürütürken, ABD Merkez Kuvvetlere (CENTCOM) bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, Suriye’de PKK’lı teröristlere “komando eğitimi" verdikleri görüntüleri Twitter’da paylaştı.

Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusuna ilişkin mutabakat, Amerikan ordusunun tavrı nedeniyle giderek çıkmaza bürünüyor. Henüz imza aşamasındayken bile ismi üzerinde uzlaşılamayan mutabakatta Türkiye'nin 'güvenli bölge' kavramına ABD 'güvenlik mekanizması' adını verdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kuzeyinde işgal ettiği yerleri boşaltmasını öngören anlaşma imzalandığından beri sahada hiçbir şey değişmedi. Mutabakat kapsamında 'acil' olarak atılması gereken adımlar atılmadı. Göstermelik bazı noktalar dışında kapatılan mevzi ve tünel olmadığı gibi, terör örgütünün yeni inşa çalışmaları da hızla devam ediyor.

PENTAGON PKK EĞİTİMİNDE!

Amerikalı iki korgeneral Urfa'da temas yürütürken ABD Merkez Kuvvetler'e (CENTCOM) bağlı Özel Operasyon Komutanlığı, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere 'komando eğitimi verilirken' çekilen görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Sergilenen tablo, Türkiye'ye karşı Amerikan ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SEVKİYAT VE TÜNEL YAPIMI SÜRÜYOR

Ankara'ya PKK konusunda taahhütler veren ABD, sınırda yuvalanan teröristlere güçlü lojistik desteğini sürdürüyor. ABD'nin Irak üzerinden TIR'larla gönderdiği zırhlı kulübeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin denetimindeki, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere zırhlı kulübeler yerleştirildi. Teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklere konulan çok amaçlı zırhlı kulübeler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu sırasında PKK'lılarca kullanılacak. Rasulayn'da bunlar olurken daha batıdaki Tel Abyad'ın sokaklarında ise teröristler adeta cirit atıyor. PKK'lılar sınırın Türkiye tarafındaki Akçakale'den net bir şekilde görülebiliyor.

DEVRİYE ALDATMACASI

İki ülkenin 'ortak devriyesi' de ABD aldatmacasına döndü. Askeri devriye öncesinde haberdar edilen teröristler tünellere çekildi. Bazı teröristler ise iki ülke devriyesini uzaktan izleyip kayıt altına alarak alaylı ifadelerle sosyal medyadan paylaştı. Sadece 5-7 kilometre derinlik ve 27 kilometre uzunluğundaki devriye, hiçbir büyük yerleşim yeri denetlenmeden insansız bölgede tamamlandı. ABD bu gezintiden saatler sonra aynı bölgede teröristlerle devriye attı. PKK'ya bağlı medya organlarından yapılan açıklamada "ABD ve Serêkaniyê Askeri Meclisi'nden 3'er aracın güvenlik mekanizması için devriye attığı" ifade edildi.

YİNE ÜNİFORMA OYUNU

Suriye'deki terör örgütünü isim ve üniforma değişikliği ile meşrulaştırmaya çalışan ABD, bu mutabakat çerçevesinde de aynı oyuna başvurdu. ABD makamları, sınırdan SDG kılıflı PKK güçlerinin gönüllü olarak çekildiğini ve bu bölgelerin 'askere meclis güçleri' tarafından kontrol edildiğini iddia etti. Birkaç gün önce üniforma değiştiren PKK'lı teröristler, 'askeri meclis gücü' adı altında devriyeyi izledi. 'Askeri meclis gücü' denilen yapılanmanın sadece üniforma değişikliği olduğunu bizzat terör örgütünün elebaşıları itiraf etti. Örgütün Suriye'deki elebaşı Ferhad Abdi (Şahin Cilo), 24 Ağustos'taki açıklamasında, "Demokratik Suriye Güçleri'nde yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Tüm bölgelerde askeri meclis kuruluşuna başladık ve uzman birimlerin hazırlığını yapıyoruz" dedi. Bu sözlerin ABD'nin üniforma oyununa hazırlık teşkil ettiği, 'ortak devriye' günlerinde daha iyi anlaşıldı.

YİNE OYALAMA

Askeri uzmanlar, ABD'nin attığı adımlarla Türkiye'yi Münbiç sürecindeki gibi oyaladığını ifade ediyor. Amerikalıların 'güvenli bölge' kavramıyla Türkiye'nin gözünü boyamak istediğini kaydeden Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "ABD, orada Türkiye ile devriye geziyor. Ama geride bir yerde terör örgütleri mevzi kazıyor. ABD'nin asıl niyeti PKK'ya bir devlet kurmak. Türkiye'nin 'kontrolsüz' tavırlarından korktukları için oyalamaya çalışıyorlar" dedi. Pekin şöyle konuştu: "ABD açık açık 'Ben Türkiye ile devriye atıyorum ama siz faaliyetlerinize devam edin, sizin kuracağınız devletin arkasındayım' diyor. Bizi bir şeylere muhtaç zannediyorlar ama Türkler aç kalır, yine de o harekâtı gerçekleştirir. Batının planı terör devleti kurmak. Hatta asıl amacı ikinci İsrail'in kurulmasıdır."

"ORAYI SÜRATLE ALIRIZ

"Türkiye bu göz boyamaya inanmamalı. Yığınak yapılan kuvvetlerle orayı süratla alırız. Bölgeye girersek bir bedel öderiz. Ancak bu harekât kısmında yaşanmaz; ekonomik bedel öderiz. Bize yapılacak yaptırımlara hazır olmalıyız. Türkiye oraya girer, kimse de bir şey yapamaz. ABD ile gündüz devriye geziyoruz, akşam PKK'lılar geliyor. ABD teröristleri geriye çekiyor, 10-15 kilometre orada mevzi kazdırıyor. 'Yerleşim merkezlerine girilmeyecek' diyor. 'Askeri konseyler olacak' diyor. Bunların içini de teröristler dolduruyor. Önemli olan, yerleşim yerlerini kontrol etmek. ABD, 'güneye çekeceğimiz PKK'yı eğitiriz ve silahlandırırız, zamanı gelince de siyasi yapıyı kurarız' diyor.