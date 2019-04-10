Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tedarik etmemesi halinde Türkiye'nin bunun alternatifini bulacağına dair açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Washington'un tehditlere devam etmesi halinde Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Su-57'leri ithal eden ilk ülke olabileceğini belirtti.
Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir10.04.2019 18:31
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