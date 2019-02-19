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Trump Venezuela ordusunu tehdit etti! Maduro'dan şoke eden yanıt geldi

19.02.2019 19:22

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın seçilmiş lideri Nicolas Maduro'yu destekleyen orduyu üstü kapalı ölümle tehdit etti. Trump, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro'yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz."ifadesini kullandı. Maduro, Trump'ın tehditkar ifadelerine yanıt verdi. İşte Maduro'nun Trump'a flaş sözleri...


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