Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Video) 15.08.2019 11:31

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında kendi sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Trabzonspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag ile play-off'a yükselme mücadelesi verecek. Karşılaşma öncesi taraftarlar Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilenler...

Temsilcimiz Trabzonspor ve Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmek için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? TS Sparta Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Sparta Prag maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı 15 Ağustos perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.