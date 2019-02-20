Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi Yeniçam Limanı'na demirledi.
Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi20.02.2019 14:35
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