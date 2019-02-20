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Trabzon’da kurulan deniz üssünün ilk askeri gemisi demirledi

20.02.2019 14:35

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. deniz üssünün ilk askeri gemisi Yeniçam Limanı'na demirledi.


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