Teröre destekten görevden alınan Selçuk Mızraklı İngilizce mesaj yayınlayıp sahiplerinden yardım istedi!

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı görevden alındı. “Aday olacaksın” talimatını bizzat terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Sabri Ok’un verdiği bilinen ve belediyenin kaynaklarını Kandil'e finansman olarak kullanan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir mesaj yayınlayarak batıdaki sahiplerinden yardım istedi!
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alındı.
SAHİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ!
Belediyenin kaynaklarını hizmet için değil terörü finanse etmek için kullanan başkanlardan biri olan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir video yayınlayıp batıdaki sahiplerinden yardım istedi! Terör örgütü PKK'ya olan desteğini görmezden gelen Mızraklı, yayınladığı videoda mağdur edebiyatı yaparak "uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye" davet etti!
ADAYLIK TALİMATI KANDİL'DEN!
Tespit edilen terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya "Aday olacaksın" talimatını bizzat terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok'un verdiği öğrenildi.
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