Teröre destekten görevden alınan Selçuk Mızraklı İngilizce mesaj yayınlayıp sahiplerinden yardım istedi! 23.08.2019 08:47

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla terörle ilişkileri tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı görevden alındı. “Aday olacaksın” talimatını bizzat terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Sabri Ok’un verdiği bilinen ve belediyenin kaynaklarını Kandil'e finansman olarak kullanan Selçuk Mızraklı, İngilizce bir mesaj yayınlayarak batıdaki sahiplerinden yardım istedi!