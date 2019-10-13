Tel Abyad terörden temizlendi! SMO askeri esir hayatı yaşıyan ailesine işte böyle kavuştu

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in ilerleyişi sürüyor. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. Tel Abyad’ın terörden temizlenmesinin ardından Tel Abyad’da bulunan halk teröristlerin esaretinden kurtuldu. Suriye Milli Ordusu mensubunun Tel Abyad’da yıllardır esir hayatı yaşayan ailesiyle kavuşma anı ise kameralara böyle yansıdı.
Tel Abyad terörden temizlendi! SMO askeri esir hayatı yaşıyan ailesine işte böyle kavuştu13.10.2019 16:59
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