Haberler Web TV Tel Abyad terörden temizlendi! SMO askeri esir hayatı yaşıyan ailesine işte böyle kavuştu

Tel Abyad terörden temizlendi! SMO askeri esir hayatı yaşıyan ailesine işte böyle kavuştu

13.10.2019 16:59

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in ilerleyişi sürüyor. Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. Tel Abyad’ın terörden temizlenmesinin ardından Tel Abyad’da bulunan halk teröristlerin esaretinden kurtuldu. Suriye Milli Ordusu mensubunun Tel Abyad’da yıllardır esir hayatı yaşayan ailesiyle kavuşma anı ise kameralara böyle yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları