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Tekirdağ'da okullar bugün ve yarın tatil ilan edildi

19 Aralık 2018, Çarşamba

Soğuk ve yağışlı hava eğitimi de vurdu. Trakya'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün ve yarın tatil ilan edildi.


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