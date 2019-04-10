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Tayvanlı kadının gözünden 4 canlı arı çıktı

10.04.2019 15:50

20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.


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