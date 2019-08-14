Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum (Video) 14.08.2019 17:47

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor. Dönüşe geçen tatilcilerin araçları Çanakkale'deki iskelelerde ise yoğunluk oluşturdu. Tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler de, dönüş yolunda yoğunluğa sebep oldu. Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki bazı noktalarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.