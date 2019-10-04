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Tarık Ünlüoğlu aslında 61 yaşında değilmiş! Melek Baykal açıkladı (Video)

04.10.2019 11:01

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu hakkındaki şaşırtan gerçeği yakın arkadaşı Melek Baykal açıkladı. Tarık Ünlüoğlu'nun aslında 61 yaşında değil 68 yaşında olduğunu söyleyen Baykal '61 yaşında değil bunun esprisi oldu hatta aramızda kendisi 1951 doğumlu. 68 yaşında. ' dedi.


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