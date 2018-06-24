Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki 23 Haziran 2018, Cumartesi

İstanbul Nişantaşı’nda bir taksici kadın turist yolcusuna kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.