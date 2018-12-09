Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin iade talebine ret

Suudi Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 2 şüpheli Türkiye'ye iade edilmeyecek.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin iade talebine ret09 Aralık 2018, Pazar
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