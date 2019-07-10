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Sürücüleri şaşırtan uygulama! Jandarma'dan yorulan sürücülere çay ikramı

10.07.2019 20:29

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında kontrol noktasında ağırladıkları sürücülere çay ikramında bulundu.


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