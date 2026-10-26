İstanbul Havalimanı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 25 kilo esrar ele geçirildi

Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar adımı! 2 bin YBŞ mensubu Irak güvenlik güçlerine katıldı

Başkan Erdoğan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Beştepe'de kabul etti