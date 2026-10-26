Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında çöktü: Göçükte kalan işçi Ali Demirci hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da yürütülen çalışma esnasında yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Meydana gelen göçüğe dengesini kaybederek düşen İSKİ personeli Ali Demirci toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ali Demirci hayatını kaybetti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel