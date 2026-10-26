Büyükçekmece Parmaksız Caddesi’nde iki kadının saç saça yol verme kavgası kamerada
İstanbul Büyükçekmece’de yol verme nedeniyle tartışan iki kadın sürücü arasında kavga çıktı. Kadınların saç saça birbirine girdiği ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça kavga etti.
Çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam