Sakarya’da “Dövüş antrenörüyüm ben” diyen kadın erkek sürücüye yumruk attı: O anlar kamerada

Sakarya’da “Dövüş antrenörüyüm ben” diyen kadın erkek sürücüye yumruk attı: O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi'nde yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça kavga etti.