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Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi!

15 Nisan 2018, Pazar

ABD, İngiltere ve Fransa güçlerinin Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları sürerken, CNN International kanalı operasyona ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

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