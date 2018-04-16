ABD, İngiltere ve Fransa güçlerinin Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları sürerken, CNN International kanalı operasyona ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi!15 Nisan 2018, Pazar
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