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Suriye, ABD füzelerini havada imha etme anı görüntülerini yayınladı!

14 Nisan 2018, Cumartesi

Suriye, ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonunun fırlattığı füzeleri hedeflerini vurmadan önce hava savunma sistemi ile vurup etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

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