Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır” denildi.
Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili açıklama14.08.2019 21:14
- Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili açıklama
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