Haberler Web TV Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili açıklama

Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili açıklama

14.08.2019 21:14

Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır” denildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları