Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili açıklama 14.08.2019 21:14

Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır” denildi.