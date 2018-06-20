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Sosyal medyadan muhalefete "bıktık" klibi

18 Haziran 2018, Pazartesi

24 Haziran seçimleri yaklaşırken adaylar proje ve vaatlerini bir bir sıralıyor.

Milletin karşısına proje ve icraatle gelmek yerine yalan dolanla, iftira ile, karalama ve ihanet ile çıkan kirli ittifakın üyelerine ise cevap sosyal medyadan geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir klipte kamera karşısına geçen vatandaşlar projesiz ittifaka "bıktık, usandık" diyerek tepki gösterdi.

İşte o anlar...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ağası ağası

Ekibi tebrik ediyorum şu bir aylık sürekte "muhalefetin"saçmalıklarını,çelişkilerini yalanlarını ve hainliklerini en güzel anlatan bir çalışma olmuş ben ce son 3 gün kala bu klib heryerde çalınmalı gerçekten bir ayda bizleri bezdirdiler.

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evet0
hayır0
cevapla 20.06.2018 15:03
asilkan asilkan

evet gerçekten bıktık. yalandan dolandan iftiradan. dün dediklerini bugün kabul etmiyorlar.

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evet0
hayır0
cevapla 19.06.2018 15:37
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