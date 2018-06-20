Sosyal medyadan muhalefete "bıktık" klibi

Sosyal medyadan muhalefete "bıktık" klibi18 Haziran 2018, Pazartesi
Milletin karşısına proje ve icraatle gelmek yerine yalan dolanla, iftira ile, karalama ve ihanet ile çıkan kirli ittifakın üyelerine ise cevap sosyal medyadan geldi.
Sosyal medyada paylaşılan bir klipte kamera karşısına geçen vatandaşlar projesiz ittifaka "bıktık, usandık" diyerek tepki gösterdi.
İşte o anlar...
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Ekibi tebrik ediyorum şu bir aylık sürekte "muhalefetin"saçmalıklarını,çelişkilerini yalanlarını ve hainliklerini en güzel anlatan bir çalışma olmuş ben ce son 3 gün kala bu klib heryerde çalınmalı gerçekten bir ayda bizleri bezdirdiler.
evet gerçekten bıktık. yalandan dolandan iftiradan. dün dediklerini bugün kabul etmiyorlar.
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