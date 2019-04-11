Son dakika: Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Son dakika... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. TEM yolu İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.
Son dakika: Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı11.04.2019 14:55
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