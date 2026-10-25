Ankara'da ölümlü kaza: Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Dış politika, Mavi Vatan ve Terörsüz Türkiye ele alınacak

Kağıthane'de taciz mağduru kadından şüpheliye "Utan biraz" tepkisi: O anlar kamerada