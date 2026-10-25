Bakan Tekin A Haber'de çocukluğunu anlattı: Anne ve babamın fedakarlıklarını örnek aldım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de katıldığı programda çocukluk yıllarını ve ailesiyle olan bağlarını anlattı. Anne ve babasının fedakarlıklarını hayatı boyunca örnek aldığını belirten Tekin, babasının çalışma azmine ve annesinin bilge yapısına vurgu yaptı. Gençlere ve yeni evli çiftlere aile büyüklerini aşma hedefi koymalarını tavsiye eden Tekin, her sabah anne ve babasını mutlaka arayarak aile bağlarını koruduğunu ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel