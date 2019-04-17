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Son dakika: İzmir'de 139 düzensiz göçmenin yakalandı

17.04.2019 07:41

İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 139 düzensiz göçmen yakalandı.


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