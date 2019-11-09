Son dakika: İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 09.11.2019 10:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

İstanbul Fatih'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.