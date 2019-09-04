Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi (Video) 04.09.2019 09:41

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.





Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.