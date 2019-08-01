Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Dikkat çeken gelişme! 01.08.2019 13:58

Son dakika haberine göre İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'le 10 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile ayrıldı! Geçtiğimiz hafta Çeşme'de romantik bir tatil geçiren Kutluay ile Sponza çiftinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile gözlerden uzak aşkını yaşıyordu. Uzun süredir süren ilişkiyi bir süre önce bitirme kararı aldığı öğrenilen İbrahim Kutluay, iddiaya göre Edvina Sponza'yı takipten çıkardı. Bir başka iddiaya göre Kutluay, ayrılık haberini Instagram'dan yaptığı, ""Freedom finally (Sonunda özgürlük)" notuyla paylaştı.