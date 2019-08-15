Haberler Web TV Son dakika haberi: Hakkari Dağlıca'da saldırı girişimi: 2 terörist öldürüldü (Video)

Son dakika haberi: Hakkari Dağlıca'da saldırı girişimi: 2 terörist öldürüldü (Video)

15.08.2019 15:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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