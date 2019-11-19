Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2019 12:51

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek." diyerek talimatı verdi.'' Kılıçdaroğlu'nun tank-palet fabrikası iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Tank Palet fabrikasının mülkiyetinin devlette olduğu, sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildiği, yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Arkadaşlarımız bu konuyu ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tane tane izah edecekler. Anlayana kadar bu devam edecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Meclis çalışmalarımız sizlerin üstün gayretiyle son derece verimli bir şekilde devam ediyor. Milletimizin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerini uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz. Diğer partilerden gelen her türlü müspet katkıyı benimsiyoruz. İlk iş olarak kahraman Mehmetçiklerimizin yurtdışında bulunmalarını bir yıl daha uzatan tezkere büyük bir ittifakla kabul edildi. Ardından reform paketinin ilki için çalışmalara başladık. Ayrıca ithalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın mali yüklerini azaltacak düzenlemelere ilişkin görüşmeler tamamlandı. Çok sayıda uluslararası sözleşme genel kurulda görüşüldü. ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni soykırım yasasına karşı metin HDP hariç kabul edildi. Balıkçılık kaynaklarımızı koruyan, kaçak avcılığın önüne geçen önemli bir düzenleme yasalaştı. BDDK'daki ödeme alanına ilişkin yetkilerin Merkez Bankası'na devredilmesinin önü açıldı. Türkiye Ödeme ve Para Kuruluşları Birliği kurulmuş oldu. Dijital hizmet vergisiyle kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif, dijital hizmet sunan çok uluslu şirketlerin vergilendirilmelerini sağlıyor. Vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleleri çerçevesinde mükelleflerin uyumunu gözeten sistemler içeriyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Bütçe görüşmeleri her gün saat 11.00'de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek. Her bakanımız ekibiyle tam mesai Meclis'te bulunacak. Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir. Güçler ayrılığının keskinleştirilmesi, milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır. Kanun tekliflerini yasalaştırma sorumluluğu milletvekillerimize aittir. Genel Merkez'de ve Cumhurbaşkanlığı'nda çalışma yapan birimlerimiz olsa da asıl iş milletvekillerimize düşüyor. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması sürecinde milletvekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Yasama tarafından ne kadar etkin olursak, yürütmede de o kadar etkin oluruz. Ayrıca milletvekili bölgelerinde de gerekli çalışmaları yapmayı sürdürmeliyiz.

MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

Milletvekillerimizden beklentimi tekrar ederek söylüyorum, kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar oradaki vatandaşlarımızın hal hatırlarını soracak. Muhtarlarla görüşmelerini yapacak. Bize ulaştırılmasını gerekenleri bize ulaştıracak, bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri bakan yardımcılarına ulaştırarak bu çalışmaları daha zinde olarak yürüteceğiz. AK Parti milletvekili olmak demek salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil, buraya gelip daha sonra kendi il ve ilçeleriyle koordine etmektir.

ABD ZİYARETİ

Aziz kardeşlerim bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sayın Trump'ın davetine icabetle ABD'uye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştik. Başkan Trump'la oldukça verimli toplantı yaptık. ABD ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçildiği sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde geride bırakmaktır. Türkiye ve ABD'nin çok daha yakın ve birbirini destekleyeceği şekilde olması gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören sayın Trump'tır. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda Trump inisiyatif kullanmaktadır.

S-400 VE F-35 AÇIKLAMASI

Son ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçmiştir. Aramızdaki bir çok meseleye kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.100 milyar dolarlık ticaret hedefi kararlılığımızı teyit ettik. Gümrük vergilerinin düşürülmesinden tercihli ticaret anlaşmasına kadar çok mesafe bulunuyor. Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atacağız. S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranmasında mutabık kaldık. Sayın Trump'a S-400 alınması noktasına nasıl gelindiğini aktardık. Kendisi de hak veriyor. NATO'nun mani teşkil etmediğini açıkladığı S-400 konusunun başka noktalara matuf olduğunu açıkladı. ABD'den Patriot alma talebimizi de tekrarladık.

F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı dile getirdik. Türkiye müşteri değil, ortaktır. Şayet F-35 meselesindeki uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçları için arayışlara girme zorunda kalacağını da ifade ettik. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı kararının haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Ardından teşebbüsler akamete uğratılmıştır. Diğer meselelerde de küçük de olsa ilerlemeler kaydedilmesini umuyoruz.

BİNLERCE DAEŞ'LİYİ SERBEST BIRAKTILAR



Azil sürecinin Başkan Trump'ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır. Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi.Sadece Fırat Kalkanı'nda 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi'nin eşi, kardeşi ülkemiz tarafından yakalandı. Bunlardan çok ciddi istihbarat elde ettik. PKK/YPG Suriye'deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce DEAŞ'lıyı şantaj yapma malzemesi olarak serbest bıraktı.Barış Pınarı Harekatı'ında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bin 200'e yaklaştı. Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı büyük oyunu bozmuştur.



ABD TERÖRİSTLERİ BÖLGEDEN ARINDIRMADI

ABD'nin belirlediğimiz bölgeleri teröristleri arındıramadığı açıktır. Neredeyse her gün saldırı düzenleniyor. Kontrol altındaki sivillere yönelik bombalı eylemler gerçekleştiriliyor. Müsebbibi YGP/PYD terör örgütüdür. Mesele ne Türkiye'1nin yaptıkları veya yapmadıklarıdır. Terör örgütünün eli katiller sürüsü olduğudur. Ne Mazlum Kobanisi. Böyle birisi yok, bu Ferit Abdi. Bu ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çeken bir katildir. Bunu biz defaatle ABD'ye, Rusya'ya anlattık. En sonunda ABD'de Sayın Trump'a ve senatörlere video ile anlattık. Bu onları etkiledi. Dünyanın dört bir yanında öyle bir yere bulaştırıyorlar ki bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar, parlamentodaki HDP gibi. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü olan PKK'ya karşıyız, YPG'ye karşıyız, PYD'ye karşıyız. Sizin bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Bütün bunlarla beraber mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi güneyden kuşatma gayretidir. Biz bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada. Bunlar çılgına döndü. Binlece TIR silah geldi. Bunlar bu operasyonu başarılı bir şekilde yürütemediler.



CHP'YE PKK TEPKİSİ

Mehmedimiz sayısı itibariyle, şehitler oldu. Sivil şehitlerimiz oldu. 150 civarında SMO'dan şehitlerimiz oldu. Ana muhalefetin başındaki zat SMO'yu terör örgütü olarak tanımlıyor. SMO orada niye var? SMO orada bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı kendi topraklarını savunan yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ama bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. PKK'ya, HDP'ye terörist dediğini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Benim milletim onlarla beraber yürüyenlere 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Biz ne pahasına olursa olsun bu alçak plana izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunları ABD seyahatinde anlattık. PKK/YPG'nin yönetici kadrosundakilerinin kanlı geçmişini gösterdik. Ortaya koyduğumuz tablonun karşılık bulduğunu müşahade ettik. Terör örgütünün Suriye'deki işinin zorlaştığı gerçektir. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere terör tehditleri sona erene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.