Haberler Web TV Son dakika: Ankara’da çok önemli F-35 ve S-400 toplantısı

Son dakika: Ankara’da çok önemli F-35 ve S-400 toplantısı

24.04.2019 13:09

Mevlüt Çavuşoğlu ile Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi.


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