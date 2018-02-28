Skandal Salih Müslüm kararının perde arkası

Çekya mahkemesinin skandal bir kararla teröristbaşı Salih Müslüm'ü serbest bırakmasının arkasında ABD müdahalesi var. Salih Müslüm kararının perde arkasını Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'e değerlendirdi.
Skandal Salih Müslüm kararının perde arkası27 Şubat 2018, Salı
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Şaşırmadık mı hayır çünkü üst akıl onların hepsini ülkemize karşı ortak çalıştırıyor.
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