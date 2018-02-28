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Skandal Salih Müslüm kararının perde arkası

27 Şubat 2018, Salı

Çekya mahkemesinin skandal bir kararla teröristbaşı Salih Müslüm'ü serbest bırakmasının arkasında ABD müdahalesi var. Salih Müslüm kararının perde arkasını Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'e değerlendirdi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Şaşırmadık mı hayır çünkü üst akıl onların hepsini ülkemize karşı ortak çalıştırıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 27.02.2018 14:52
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