Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok! 17 Ocak 2019, Perşembe

Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia şu sıralar birlikte Teyland'da tatil yapıyorlar. İlk önce Tulum sahilinde birlikte görüntülenen ikili, son iki gündür aynı yerde olduklarına dair Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Guido Senia, Şeyma Subaşı ile tanıştıktan sonra uzun yıllardır sevgili olduğu süpermodel Mariacarla Boscono'dan ayrıldı. Guido Senia, Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını sosyal medya hesbından kaldırmazken, ünlü model Şeyma Subaşı ile adı geçen sevgilisi Guido Senia'yı bir çırpıda sildi. Üstelik Mariacarla Boscono'nun dünyaca ünlü rapçi Ghali ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.