Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia şu sıralar birlikte Teyland'da tatil yapıyorlar. İlk önce Tulum sahilinde birlikte görüntülenen ikili, son iki gündür aynı yerde olduklarına dair Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Guido Senia, Şeyma Subaşı ile tanıştıktan sonra uzun yıllardır sevgili olduğu süpermodel Mariacarla Boscono'dan ayrıldı. Guido Senia, Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını sosyal medya hesbından kaldırmazken, ünlü model Şeyma Subaşı ile adı geçen sevgilisi Guido Senia'yı bir çırpıda sildi. Üstelik Mariacarla Boscono'nun dünyaca ünlü rapçi Ghali ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!17 Ocak 2019, Perşembe
- Başkan Erdoğan'ın ağzından Mehmet Ali Birand
- Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!
- Bakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı
- Medipol Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşmesini 5 yıl daha uzattı
- Menderes'te yeni bir düden daha oluştu
- Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı
- CHP'de İzmir depremi! Aziz Kocaoğlu bağımsız aday mı oluyor?
- 6 milyon lirayla bir gece yarısı ortadan kayboldu
- İşte CHP omurgasızlığı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
- Kanyonda 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü
- Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 17 Ocak Müge Anlı full izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.