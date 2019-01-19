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Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmadı

19 Ocak 2019, Cumartesi

Konser vermek için Gürcistan'a giden Serdar Ortaç, MS hastalığı için kullandığı ilaçlar yüzünden ülkeye kabul edilmedi.


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