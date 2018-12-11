Haberler Web TV Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşam öyküsü ( Altuğ Verdi kimdir?)

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşam öyküsü ( Altuğ Verdi kimdir?)

11 Aralık 2018, Salı

Rize'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşam öyküsü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları