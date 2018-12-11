Rize'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşam öyküsü...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşam öyküsü ( Altuğ Verdi kimdir?)11 Aralık 2018, Salı
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