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Savcılık'tan kritik ByLock açıklaması

27 Aralık 2017, Çarşamba
Savcılıktan yapılan ByLock açıklamasında, "11.480 kişiye iradesi dışında yükleme yapıldı." denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişinin GSM numarasına iradesi dışında Bylock'a yönlendirildi açıklaması yaptı. FETÖ'nün gerçek kullanıcıları gizleme için yaptığı bu hile savcılığın bu açıklaması ile deşifre oldu.
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