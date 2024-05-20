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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:56 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:56

Kocaeli Gölcük'te Cinsel Saldırı ve Cinayet: Rümeysa Meriç Özcan'ın Korkunç Sonu! Cinsel ilişki teklifini reddedince kamyonete bağlayıp uçurumdan attı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, cinsel ilişki teklifini reddeden 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, boynuna ip bağlanarak uçuruma itildi ve trafik kazası süsü verilerek öldürüldü. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı ve korkunç gerçek emniyet sorgusunda ortaya çıktı. Özcan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın vahşi cinayetiyle sarsıldı. Olay, pazar günü gece saatlerinde Yukarı Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedenini buldu. Özcan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

Polis, soruşturma kapsamında T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli gençleri gözaltına aldı. Soruşturma ilerledikçe, Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N. ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi akşamı birlikte alkol aldıkları öğrenildi. T.A.'nın bir süre sonra Rümeysa'yı kamyonetiyle ıssız bir bölgeye götürdüğü, cinsel ilişki teklifine hayır cevabı alınca genç kızı korkutmak amacıyla boynuna ip bağlayıp, ipin ucunu kamyonete bağladığı ve Rümeysa'yı tartakladığı belirtildi. Rümeysa bayılınca, T.A. genç kızın öldüğünü sanarak, cesedi uçuruma atma niyetiyle kamyonetin el frenini indirip aracı yaklaşık 100 metrelik uçuruma itti.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Rümeysa Meriç Özcan'ın cenazesi, Düzağaç Cami'de kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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