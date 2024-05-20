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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:28 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 19:28

Sakarya Akyazı'da vahşet! Oğlunun benzin döküp yaktığı anne hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, oğlunun üzerine benzin dökerek yaktığı 64 yaşındaki Mükerrem Yılmaz, 32 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

akarya'nın Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 18 Nisan Perşembe günü, 42 yaşındaki Ö.Y., annesi Mükerrem Yılmaz'dan (64) tekrar para isteyip ret cevabı alınca öfkeye kapıldı. İddiaya göre, Ö.Y. üzerine benzin dökerek hem annesini hem de kendisini ateşe verdi. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, önce Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar bulunan ve hayati tehlikesi olan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Ellerinde yanıklar oluşan Ö.Y. ise kısa süre içinde yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

32 gündür hastanede yaşam savaşı veren Mükerrem Yılmaz'dan dün acı haber geldi. Hayatını kaybeden Mükerrem Yılmaz, yarın öğle namazını müteakip Erdoğdu Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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