Sarar ailesine dehşeti burada yaşattılar! Yeni detaylar ortaya çıktı 23.05.2019 21:22

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde elleri ve ayakları bağlanarak darp edilip soyulmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçinin sevgilisinin, Bulgaristan'ta yakalanan 8 zanlıdan biri olduğu belirlendi. Öte yandan, zanlıların bahçeye girdiği yer, basın mensupları tarafından görüntülendi.